Erzurum'da İran yolcu otobüsünde 5 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, İran plakalı bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 700 gram eroin bulundu. İran uyruklu iki şahıs tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştiren çalışmalar çerçevesinde, narkotik madde arama köpeği Eris eşliğinde İran yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaret ve sevkiyatına yönelik yapılan analiz çalışmaları sonucunda tespit edilen İran plakalı yolcu otobüsünde narkotik madde arama köpeği Eris ile yapılan aramada, valiz içerisinde bulunan 27 parça halinde kahve renkli ahşap bölmeli çerezlik iç kısımlarına ve minyatür ahşap halı dokuma tezgahının ayak kısımlarına zulalanmış toplam 5 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen İran uyruklu Mohammad Zarif A. ve Jawad A. isimli yabancı şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM