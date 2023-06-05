Erzurum'da İran'dan gelen otomobilde 11 kilogram afyon sakızı ele geçirildi

Erzurum'da polisin yol uygulamasında İran'dan gelen otomobilin yakıt deposuna zulalanmış 11 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik madde ile mücadele kapsamında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve araçlara yönelik Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran'dan ülkemize giriş yapan bir araç durduruldu. Yapılan kontroller esnasında aracın yakıt deposuna narkotik madde arama köpeği Pars'ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada; yakıt depo içerisine gizlenmiş vaziyette 10 parça halinde toplam 11 kilo 150 gram afyon sakızı ve 3 bin 490 lira para ele geçirildi. Araçta bulunan Ghafar R. ve Mahdı R. isimli yabancı uyruklu şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM