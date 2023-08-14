Erzurum'da iplik yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde iplik yüklü bir tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.