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Erzurum'da İnsan Kaçakçılığı Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da İnsan Kaçakçılığı Yapan 3 Zanlı Tutuklandı
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Erzurum'da sosyal medyada insan kaçakçılığı yaptığı anları paylaşan 3 zanlı, kar üzerindeki ayak izlerinin takibiyle yakalanarak tutuklandı. Zanlılar, Tortum ilçesinde yapılan operasyonda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Erzurum'da insan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan ve kar üzerindeki ayak izlerinin takibiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İnsan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medya üzerinden paylaşan ve dün Tortum ilçesinde kırsalda kar üzerine bıraktıkları ayak izlerinin takibiyle yakalanan E.C.A. (23) S.M. (23) ve M.N'nin (26) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında Tortum Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.

Olay

İnsan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medya üzerinden paylaşan E.C.A'nın, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün gerçekleştirilen sanal devriyede kimliği ve Tortum ilçesinde olduğu tespit edilmiş, ekipler E.C.A. ve göçmenlerin kullandıkları otomobili yol üzerinde bırakıp kırsala kaçan ve kar üzerinde bıraktıkları ayak izlerinin takibiyle 10 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılarını yakalamıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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