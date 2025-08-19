Erzurum'da İnşaatta Ölüm: Firma Sahibi Tutuklandı

Erzurum'da bir inşaatta çalışan işçi Sedat K.'ın düşerek hayatını kaybetmesinin ardından firma sahibi A.K.Ç. gözaltına alındı ve tutuklandı. A.K.Ç., gerekli güvenlik tedbirlerini almamak ve kaçma şüphesi nedeniyle tutuklandı.

Erzurum'da işçinin çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan firma sahibi tutuklandı.

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Otağ Sokağı'ndaki inşaatta çalışan Sedat K'nin (34) binanın üçüncü katından düşerek ölmesinin ardından firma sahibi A.K.Ç. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe "gerekli güvenlik tedbirlerini almamak" ve "kaçma şüphesi" nedeniyle tutuklandı.

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Otağ Sokağı'nda inşaatta çalışan Sedat K. dengesini kaybederek üçüncü kattan düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
