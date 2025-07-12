Erzurum'da İnşaatta Doğal Gaz Paniği

ERZURUM'da bir iş merkezinin temel kazısı sırasında iş makinesinin kovasına takılan doğal gaz borusu koptu. Geniş bir alana yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Erzincankapı semtinde meydana geldi. Bir iş merkezi inşaatının temel kazımı sırasında iş makinesinin kovası doğal gaz borusunu kopardı. Borudan tazyikli halde çıkan gaz, kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine inşaat alanına itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketinin ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla ulaştıkları doğal gaz borusuna kelepçe takarak gazı kesti.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,