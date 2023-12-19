Erzurum'da İnşaat Mühendisleri Kaçak Yapı ve Deprem Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Erzurum'da baret takıp yelek giyen inşaat mühendisleri, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'na (KUDAKAF 23) katılanlara broşür dağıtarak kaçak yapı ve deprem hakkında bilgilendirme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde farklı sektör temsilcilerinin, bölgede bulunan üniversite öğrencileri ile buluşturulması amacıyla düzenlenen KUDAKAF 23'te, İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi, "19 Aralık İnşaat Mühendisileri Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Depremlere dikkati çekmek için baretli ve yelekli şekilde fuar alanını gezen inşaat mühendisleri, broşür dağıttıkları vatandaşları kaçak yapılara karşı bilgilendirdi.

İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Başkanı Abdulkadir Orhan, gazetecilere, etkinliği farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden bahseden Orhan, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle mühendislik hizmeti almış binalarla, almamış binaların farkını herkes gördü. Bu farkındalığı oluşturmak için kendi günümüzü bu şekilde kutlamak istedik ve depremlere dikkati çektik. Yürüdüğümüz yoldan, köprülerden, barajlardan, kara yollarından, tünellerden ve çeşitli meslek dallarının faaliyetlerini yürütebilmesi için inşaat mühendisine ihtiyaç var. Bu minvalde hem sağlıklı yapılar hem de bu yapıların tasarımları, detayları, hizmete geçmesi okul ve hastane gibi tüm alanlarda bizlere ihtiyaç var."

Orhan, yapıların mühendislik hizmeti alıp almama noktasının çok önemli olduğuna işaret ederek, "Hala günümüzde kaçak yapılaşma var, bunlara da dikkat çekmek amacıyla ve hiçbir yapının kaçak yapılamayacağı, mühendislik hizmeti almayan yapının ömrünün kısa olduğunu ifade ediyoruz. Bizim her zaman bir sloganımız var. 'Deprem öldürmez, bina öldürür' bunlara da dikkati çekmek amacıyla kendi yaptığımız eserleri sergileyerek ve bunları vatandaşlarımıza anlatıp bilgilendirici broşür dağıtarak bu farkındalığı oluşturmak istedik." diye konuştu.