Erzurum'da İnşaat Firmasının Sulama Şebekesinden Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir inşaat firmasının su vanalarındaki malzemeleri çalan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gözaltına alındı. Zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erzurum'da bir inşaat firmasının sulama şebekesinin vana odasından hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.
Aziziye ilçesinde bir inşaat firmasının su vanalarındaki basıncı ayarlamada kullandığı 32 pilot ve sinyal hattı malzemelerini çalan O.B (46), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.