Erzurum'da İmamoğlu'nun "Halk Buluşması"ndaki gerginliğe ilişkin davanın sanıkları hakim karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da 7 Mayıs'ta düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin 28 sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz 21 sanık, dönemin CHP İl Başkanı Suat Dülger ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Abdulhakim U, savunmasında, İmamoğlu'nun geleceğini bilmediğini, olaylar arasında karşı taraftan taş gelmesi üzerine kendini korumak için karşılık verdiğini ve pişman olduğunu söyledi.

Sözleşmesi feshedilen uzman çavuş Muhammed Akif K. ise gezmek için olay yerine gittiğini anlattı.

Bir anda kendini olayların içinde bulduğunu söyleyen Muhammed Akif K, "Karşı tarafta özgürlük işareti, HDP bayrağı sallanıyordu. Uzman çavuşum, şehit ve gazi arkadaşlarım olduğu için hassasiyetim sebebiyle sözlü beyanda bulundum, bozuk paraları yere doğru fırlattım, kimseye fırlatmadım. Asker olduğum için bu olayı benim başlattığımı söylediler, beni ortaya attılar, FETÖ'cü dediler. FETÖ'yle bir bağlantım olmamıştır. Bu olayda en büyük mağduriyeti ben yaşadım. Orada olmaktan pişmanım." ifadelerini kullandı.

Enes Y. de olay yerinden geçmek zorunda kaldığını, kendisine taş atan tarafa elindeki erikleri attığını kaydetti.

Oğuzhan U. da gezmek için olay yerinde olduğunu anlatarak, "Karşı tarafta zafer işareti, Abdullah Öcalan'la ilgili pankart ve slogan gördüm. Askeri geçmişim var, en yakın arkadaşımı şehit verdim. Karşı taraftan taş geldi, ben de yerdeki kozalağı fırlattım." dedi.

Diğer sanıklar da karşı taraftan yabancı cisim gelmesi üzerine karşılık verdiklerini ileri sürdü.

Tüm sanıklar savunmalarında, herhangi bir yerden talimat almadıklarını ve yönlendirme olmadığını savundu.

Dönemin CHP İl Başkanı müşteki Suat Dülger de beyanında, organize bir olayın gerçekleştiğini ileri sürerek sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

İmamoğlu'nun avukatı Mustafa Aşık da sanık ifadelerindeki benzerliğin olaya yönelik organize yönündeki şüphelerini güçlendirdiğini, savunmalardaki terörist elebaşı posteri açıldığı iddialarına yönelik dosya kapsamında delil bulunmadığını aktardı.

Mahkeme, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerini kaldırarak dinlenilmeyen mağdur ve müştekilerin ifadelerinin alınması ve eksiklerinin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar Abdulhakim U, Barış S, Cengiz E, Şenol Ç. ve Murat A. hakkında "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, Abdullah A, Ahmet K, Doğukan K, Dursun P, Enes Y, Emrah T, Enes Y, Ferdi S, Furkan K, Muhammed Ç, Muhammed K, Muhammed Akif K, Muhammed Haktan S, Muhammet Emin Ö, Oğuzhan U, Osman K, Ömür K, Serhat K, Serhat M, Soner H, Vefa Ö, Yakup Emre A. ve Yunus Emre D. hakkında ise "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis ve adli para cezası talep ediliyor.

İddianamede ayrıca sanıklar hakkında verilen cezalarda, dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirim yapılması isteniyor.