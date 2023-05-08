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Erzurum'da İmamoğlu mitingi sırasında gözaltı sayısı 15'e yükseldi

Erzurum'da İmamoğlu mitingi sırasında gözaltı sayısı 15'e yükseldi

Güncel Haberler

Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sırasında meydana gelen olaylarla ilgili gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Olayın sorumlularıyla ilgli soruşturma yapan polis, 16 kişiden 13'ünü daha önce yakaladı. Polis, olaylarla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

GÖZALTI SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sırasında meydana gelen olaylarla ilgili gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Olayın sorumlularıyla ilgli soruşturma yapan polis, 16 kişiden 13'ünü daha önce yakaladı. Polis, olaylarla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ekrem İmamoğlu Erzurum Güncel Haberler

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