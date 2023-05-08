Erzurum'da İmamoğlu konuşması sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 15 kişinin adliyeye sevk edildiği açıklandı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

? Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde sağlık raporu alndıktan sonra iki minibüsle, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.