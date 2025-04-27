Erzurum'da İlk Kez Düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu, Uluslararası Katılımcılardan Tam Not Aldı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen "Palandöken Ekonomi Forumu"na katılan yabancı katılımcılar, organizasyonu değerlendirdi.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde dün başlayan forum, farklı ülkelerden çok sayıda katılımcının bulunduğu oturumlarla devam ediyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumdan çok etkilendiğini söyledi.

Forumda farklı ülkelerden katılımcılar olduğunu anımsatan Schleicher, "Özellikle farklı alanlardan, farklı ülkelerden Türkiye'nin birleştirebildiği ve getirebildiği insanları bir araya getirip, çok değerli konulara özellikle teknoloji gibi değerli konulara değinip tartışabilme becerisiyle ilgili durumdan çok etkilendim." dedi.

"Çok farklı sektörden ve ülkelerden bir araya gelip güzel sonuçlar elde edebildik"

Farklı disiplinlerden birçok insanı bir araya getirebilmesinin bu forumu farklı kıldığını ifade eden Schleicher, şöyle konuştu:

"Örneğin özel sektörden, kamu sektöründen, dünya ilişkileri arasından bir sürü ülkeden hepsini bir araya getirme becerileri beni çok etkiledi. Bu da forumla ilgili en büyük katma değer sunulan konu. Bence o kadar çok farklı insanın bir araya gelmesi ve güzel bir oturum ve ortam oluşturması aslında en büyük katma değer. Çünkü çok farklı sektörden ve ülkelerden bir araya gelip bir sürü konuyu ele alıp orada güzel sonuçlar elde edebildik."

Forum sayesinde Türkiye'nin dünyada nasıl ilerlediğini gördüğünü söyleyen Schleicher, şöyle devam etti:

"Aslında bir konuyu da burada gördük. Türkiye'nin dünyada nasıl ileri gittiğini gördük. Örneğin kendi eğitim alanında Türkiye aslında çok gerilerdeydi fakat çok büyük adımlarla çok ileriye doğru gitti ve bu da forumda ve ülkede, gelerek gördüğümüz konulardan bir tanesi. Türkiye'ye önceden İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kez geldim. Erzurum'a ise ilk defa geldim. Gelmeden beklentilere çok fazla girmemiştim ama geldiğimde de beni en çok etkileyen konulardan bir tanesi, burasının kültürü ve forumun üst seviyede, düzeyde ve kalitede olması. O yüzden buradan çok memnun kaldım. Aslında bir konu da Erzurum'la ilgili. Buranın bilim, kültürü ve geçmişi. Baktığımızda zannederiz ki bilim Avrupa'da doğmuştur fakat gerçeği Erzurum'da bir sürü bilim konusu hayata geçmiştir. Matematik önde gelmek üzere. O yüzden bunları da yerinde görmek de güzeldi."

"Değerli insanlarla tanışmak bu forumda benim için en önemli konuydu"

Birleşik Arap Emirlikleri'nden girişimci ve yönetici Tariq Qureishy ise Türkiye'ye çok kez geldiğini anlattı.

Forumun farklı yerlerden çok sayıda kişiyi bir araya getirdiğine işaret eden Qureishy, "Forumda hem Türkiye'nin hem de dünyanın problemlerini konuşup çözmeye odaklanıyoruz." dedi.

Qureishy, buradaki genç nüfusun ve özellikle öğrencilerin yüksek enerjisinin ve öğrenme isteğinin dikkatini çektiğinden bahsederek, "Bu yüksek enerji beni tetikledi ve hoşuma giden nokta oldu. Aslında bu forumda iki tane çok önemli başlık var. Birincisi bilgi, ikincisi insan. Çok farklı insanlarla tanışma fırsatım oldu. Bu insanlarla sonra devam eden işbirliği yapabilsem veya networkumu geliştirebilmem çok faydalı oldu. Bilgiyi zaten her yerden toplayabiliyoruz. Fakat insan en değerli konusu ve tüm dünyadan gelen insanlarla, değerli insanlarla tanışmak bu forumda benim için en önemli konuydu. Çok farklı forumlara gidiyorum. Türkiye'de sık sık geliyorum. Gelirken çok büyük ve farklı beklentilere girmedim fakat örneğin Davos'taki toplantılara da gidiyorum. Belki ayıran bir konu buradaki çok yüksek enerji. O yüksek enerjiyi de yakalamak gerekiyor. O yakaladığımız potansiyel enerjiyi de ondan sonra da bir şeylere dönüştürmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapay zekanın geleceğiyle ilgili çok güzel bilgiler ediniyoruz"

Dijital Teknolojilerle ilgili Birleşmiş Milletler'de, Cenevre'de görevli İsabel de Sol da forumun çok iyi geçtiğini aktardı.

Birçok farklı insandan söz ve fikir aldığına değinen de Sol, şunları kaydetti:

"Gelecekle ilgili, özellikle yapay zekanın geleceğiyle ilgili çok güzel bilgiler ediniyoruz. Buradaki forumu dünyadaki diğer forumdan farklı kılan olay Türkiye'de olması. Ayrıca Türkiye konum olarak çok özel bir konumda olduğu için burada stratejik lokasyonda olduğundan dolayı, yapay zekanın gelişimiyle ilgili jeopolitik ve global dünyadaki gelişmelerle önemli bir konuma sahip olacağına inanıyorum. Yapay zekadan korkmamıza gerek yok. Aslında yapay zekayı biz şekillendiriyoruz, o bizi şekillendirmiyor. O yüzden bizim yapay zekayı güzel yöneltmemiz gerekiyor ve o doğru yönetimle beraber de istediğimiz yere katma değeri getirebiliriz."