Erzurum'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen toplantıda, şehrin 2025 yılına kadar planlanan yatırım projeleri ve ilerleme durumları ele alındı. Toplam 664 proje ile 117 milyar liralık bütçe üzerinde durulurken, tamamlanan, devam eden ve ihale aşamasındaki projeler hakkında bilgi verildi.

Erzurum'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yılın son toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.

Kentteki yatırım ve projelere değinen Çiftçi, şunları kaydetti:

"İlimizde 2025 yılında kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 664 adet yatırım projesi mevcut olup, bu projelerin toplam proje tutarı 117 milyar 784 milyon 142 bin 491 liradır. 2025 yılı harcama oranı yüzde 53,97, projelerin toplam nakdi gerçekleşme oranı yüzde 36,82'dir. İlimizde yürütülen kamu yatırım projelerinin yani 664 adet projenin, 121'i tamamlanmış, 418'i devam ediyor. 94'ü ihale aşamasına gelmiş, 30'una henüz başlanmamış, 1'i tasfiye edilmiştir. "

Sunumlarla devam eden toplantıya, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
