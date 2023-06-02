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Erzurum'da İki Otobüs Çarpıştı: 12 Yaralı

Erzurum'da İki Otobüs Çarpıştı: 12 Yaralı

Güncel Haberler

Erzurum'da belediye otobüsünün özel halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 12 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Erzurum'da belediye otobüsünün özel halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semti Şıh köyü caddesinde Büyükşehir Belediyesine ait 25 DM 201 plakalı toplu taşıma aracı, 25 H 0074 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Yolda başka bir aracın sıkıştırması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, otobüslerde bulunan 12 yolcu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yakutiye Erzurum Güncel Haberler

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