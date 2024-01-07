Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Erzincan Kapı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan B.A ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şüphelileri gözaltına aldı.
Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Erzincan Kapı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan B.A, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.