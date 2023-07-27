Erzurum'da iki araç köprüden uçtu, olay yerinde can pazarı yaşandı

ERZURUM - Erzurum'da Sanayi Yolu'nda meydana gelen kazada iki araç yaklaşık 7 metrelik köprüden aşağı düştü.

Yakutiye ilçesi Sanayi Semti'nde 14.00 sıralarında Tortum ilçesi yönünden gelen iki araç henüz sebebi açıklanmayan nedenden dolayı köprüden aşağı düştü. Polis, itfaiye, AFAD ve sağlık görevlilerinin geldiği olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Araçlarda sıkışan vatandaşlar yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı. Kazaya karışan 25 ACU 589 ve 25 LT 121 plakalı araçlardan ikisinin de köprünün altında ters döndüğü görüldü. Kazada araçta bulunan 3 yaralı ambülanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birisinin çocuk olduğu öğrenildi. Yaralıların durumlarını iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.