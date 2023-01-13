Erzurum'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yiğityolu Mahallesi'nde önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Yiğityolu Karayazı Erzurum Güncel Haberler

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