Erzurum'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Yiğityolu Mahallesi'nde önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel