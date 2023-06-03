Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Erzurum'da Husumetli İki Aile Sokakta Karşılaştı, Kavga Çıktı

Erzurum'da Husumetli İki Aile Sokakta Karşılaştı, Kavga Çıktı

Güncel Haberler

Erzurum'da aralarında husumet bulunan iki ailenin sokakta karşılaşınca kavgaya tutuştu. 1 polisin yaralandığı kavgada korku dolu anlar yaşandı.

Erzurum'da aralarında husumet bulunan iki ailenin sokakta karşılaşınca kavgaya tutuştu. 1 polisin yaralandığı kavgada korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile Yakutiye ilçesi Cumhuriyet caddesinde karşılaştı. Bölge idare Mahkemesi önünde karşılaşan aileler arasındaki sözlü tartışama kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya müdahale eden trafik polisi elinden yaralandı. Çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilerek tarafları ayırdı. Kadınların da karıştığı kavgada polis kavgaya karışanları gözaltına aldı. Kavgada yaralananlar ise 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Cadde üzerindeki vatandaşlar kavga karşısında korku dolu anlar yaşadı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Yakutiye Erzurum kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title