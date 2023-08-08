Erzurum'da Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'da Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde saat 23.15 sıralarında bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına Erzurum itfaiye ekipleri kısa zamanda müdahale ederek yangını kontrol altına alıp çevredeki iş yerlerine de sıçramasına engel oldular. Uzun uğraşlar sonucu ve iş makinelerinin de desteğiyle söndürülen yangında gecenin ilerleyen saatlerinde soğutma çalışmaları yapıldı. - ERZURUM