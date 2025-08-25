Erzurum'da sertifikalı tohumun yaygınlaşmasıyla verim artışı gözlemlenen tarım arazilerindeki hasatta sona yaklaşıldı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de dane kaybının önüne geçmek için teknik ekiplerle kontrollerini sürdürüyor.

Nüfusunun çoğunluğunun tarım ve hayvancılıkla uğraştığı Türkiye'nin önemli kentlerinden Erzurum'da hububat hasadı verimli geçiyor.

Hububat ürünleri arasındaki en fazla buğday ile arpa üretiminin öne çıktığı kentte mısır, ayçiçeği, yulaf, çavdar, mercimek gibi tarım ürünlerinin hasadında sona gelindi.

Erzurum genelinde bu yıl 425 bin ton hububat rekoltesi bekleniyor.

Büyük bir kısmı Hınıs, Horasan, Köprüköy, Pasinler, Aşkale, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde gerçekleştirilen hububat üretimlerinin hasat zamanları, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini artırıyor.

Müdürlük ekipleri, hasatta dane kaybını ve hasarları en alt seviyede tutmak, önlemek amacıyla biçerdöver kontrolleri yapıyor.

Ekipler, ayrıca hasat yapan biçerdöverlerde yangın tüplerini ve teknik kullanım talimatlarına uygunluğu, evrakları da inceliyor.

24 kişilik ekip sahada biçerdöverleri kontrol ediyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, ekiplerin hasat döneminde sahada çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Sahada 24 kişilik 8 teknik ekiple verim kayıplarına baktıklarını anlatan Kenger, "Biçerdöverlerin kalibrasyonlarını yapıyoruz. Yapılması gereken ideal hızda ve sürede, bulunması gereken evrakları kontrol ediyoruz. Herhangi bir sorun olmaması için sahada çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Hububat hasadının gerçekleştirildiğini işaret eden Kenger, "Ekiplerimiz sahada biçerdöverlerin verim kayıplarını inceliyor. Verimli diyebileceğimiz bir hasat sezonunun sonuna doğru yaklaştık. Rekolteye Erzurum ortalaması olarak 400 kilogram diyebiliriz. Toplam tarım alanımız 4 milyon 123 bin dekar. Hububat yapılan alan da 1 milyon 133 bin dekar civarında." şeklinde konuştu.

"Sertifikalı tohumu yaygınlaştırdık"

Bu sene sertifikalı tohumun yaygınlaşmaya başladığına dikkati çeken Kenger, şöyle devam etti:

"Sertifikalı tohum ekilişi, hem bakanlığımızın üretim planı kapsamında bunun desteği var, hem de geçen sene bakanlığımız ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kanalı ile temin ettiğimiz 935 ton tohumla sertifikalı tohumu yaygınlaştırdık. Geçen seneki temin ettiğimiz sertifikaları tohumlar çiftçimizin ekimi ile verimi artırdı."

Kenger, geçen sene bakanlık katkılarıyla yaygınlaştırılmaya başlanan sertifikalı tohum kültürünün artırmak amacıyla bu yıl da yeni destekleme modelleri ile çiftçilere destek olunacağını belirtti.