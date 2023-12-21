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Erzurum'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

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Erzurum'da polis ekipleri tarafından hırsızlık suçundan aranan bir hükümlü yakalandı. Hükümlünün üzerinde yapılan aramada 6 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

Erzurum'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Rabia Ana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Hikmet E'yi durdurdu.

Polis ekiplerince yapılan üst aramasının ardından şüphelinin, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Erzurum Güvenlik Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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