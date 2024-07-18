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Erzurum'da heyelanda kaybolan bebeğin cenazesine ulaşıldı

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Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen heyelanda aracın akarsuya düşmesi sonucu kaybolan 8 aylık bebeğin cesedine ulaşıldı. Bebeğin cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde, 5 gün önce meydana gelen heyelanda aracın akarsuya düşmesi sonucu kaybolan bebeğin cenazesine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan Oponsor Deresi'nde 13 Temmuz akşamı meydana gelen heyelan sonrası hafif ticari aracın Tortum Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan 8 aylık bebeğin bulunması için ekipler yoğun çalışma yürüttü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekiplerince yapılan ve 2 arama kurtarma köpeğinin destek verdiği arama çalışması sonucunda 8 aylık bebeğin cesedine Tortum Gölü'nün girişindeki sazlık alanda ulaşıldı.

Bebeğin cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölgede 5 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki Suriye uyruklu anne ölmüş, bebeği kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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