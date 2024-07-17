Erzurum'da heyelan sonucu kaybolan bebeği arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum'un Tortum ilçesinde 4 gün önce meydana gelen heyelanda, aracın akarsuya düşmesi sonucu kaybolan bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan Oponsor Deresi'nde 13 Temmuz akşamı meydana gelen heyelan sonrası hafif ticari aracın Tortum Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan bebeğin bulunması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Erzurum ve Van Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Erzurum, Sivas ve Tokat AFAD ekipleri ile Artvin'den gelen dalgıç polislerden oluşan 56 kişilik arama kurtarma ekibi bölgede görev yapıyor.

Ekiplerin çalışmasına, 2 arama kurtarma köpeği de destek veriyor.

Vali Mustafa Çiftçi, bölgeye giderek, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölgede 4 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki anne ölmüş, bebeği kaybolmuştu.