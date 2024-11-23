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Erzurum'da Hekimlerden Gazze İçin Tıbbi Koridor Talebi

Erzurum'da Hekimlerden Gazze İçin Tıbbi Koridor Talebi
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Erzurum'da bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları, 54'üncü haftasında Gazze'ye tıbbi koridor açılmasını talep ederek sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte, Gazze'deki sağlık krizine dikkat çekildi.

Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek üzere bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları, sessiz yürüyüşlerinin 54'üncü haftasında Gazze için tıbbi koridor açılmasını istedi.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde toplanan doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarının yanı sıra "Biz şehadete susamış hekimleriz", "Tıbbi koridorumuzu açın, biz hazırız", "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayın, hesabını veremeyiz" yazılı dövizlerle Yakutiye Medresesi'ne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yusuf Çiftçi, her cumartesi bir araya gelerek sabrı Gazze'den öğrenen ve Gazze'nin sesi olmaya çalışan gönüllüler olduklarını söyledi.

Geçen hafta Gazze'ye tıbbi koridor açılması için Ankara'da bulunduklarını ifade eden Çiftçi, orada canlı bağlantı kurulan Gazze Sağlık Müdürü'nün Allah'a kavuşuncaya kadar meydanı terk etmeyeceklerini söylediğini aktardı.

Çiftçi, Türkiye'nin Filistin halkını bu şekilde bırakmayacağına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık sistemi çökmüş, 2 milyon nüfuslu, içi yaralı dolu mazlum beldeyi tek mi bırakacağız? İçinde otobüs geçen hastaneleri, ambulans helikopter ve uçakları bulunan Müslüman ülke olmamıza rağmen masum çocukların yaralarını saramayacak mıyız? İşte bu sebeple her fırsatta tıbbi koridor talep ediyoruz. Bütün sağlıkçılar adına yaralıların bize getirildiği, bizim yaralılara götürüldüğümüz, sağlık malzemelerinin yakılıp bombalanmadan güvenle Gazze'ye ulaşacağı tıbbi koridor talep ediyoruz."

Vatandaşlar ve çocukların da destek verdiği yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sonra erdi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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