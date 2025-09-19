Haberler

Erzurum'da Hayvancılığı Güçlendiren Proje İçin Destek Sözleşmesi İmzalandı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Erzurum'da Besi OSB ile Hayvancılığı Güçlendiriyoruz' projesi için destek sözleşmesi imzaladı. Proje, bölgedeki hayvancılık sektörünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Erzurum'da Besi OSB ile Hayvancılığı Güçlendiriyoruz" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUDAKA) yapılan açıklamaya göre, ajans binasında gerçekleştirilen imza törenine KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger katıldı.

Destek sözleşmesi imzalanan projeyle, hayvancılığa dayalı organize sanayi bölgesi kurularak, bölgenin mevcut dezavantajlarının giderilmesi ve güçlü yönlerinin en verimli biçimde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Modern barınaklara sahip verim gücü yüksek kültür ırkı hayvanların yetiştirileceği, çağdaş yetiştirme tekniklerinin uygulanacağı entegre besi sığırı işletmeleriyle, çiftlikten sofraya tüm aşamaları kontrol altında olan, markalı ve kaliteli et üretiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca bölgenin hayvancılık sektöründe rekabet gücünün artırılması, güvenilir ve lezzetli et ürünlerinin tüketicilere sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
