Erzurum'da Hayvan Hırsızlığı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde, bir kişiye ait 43 adet küçükbaş hayvanın çalınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan takip sonucunda 4 kişi gözaltına alındı ve çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Erzurum'un Tekman ilçesinde hayvan hırsızlığı yapan 4 kişi jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekman İlçesi Çukuryayla Mahallesinde Y.E. isimli şahsa ait 43 adet küçükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tekman İlçe Jandarma Komutanlığınca ihbarın alınmasına müteakip detaylı inceleme, analizler ve istihbari çalışmalar neticesinde; olayı M.E.Y., M.Ş.K., M.C.Y. ve T.S. isimli şahısların plakaları belirlenen otomobil ve kamyonet ile gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Yapılan ısrarlı takip sonucu çalınan hayvanlar ve olayda kullanılan araçlar, Bingöl İli Karlıova İlçesi Bağlıisa Mahallesine bağlı yaylada bulundu. Suçta kullanılan araçlara el konulurken ele geçirilen 43 adet küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Olayı gerçekleştiren şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemlerine devam edildiği belirtildi. - ERZURUM