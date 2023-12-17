Haberler ›› Güncel ›› Erzurum'da Halk Otobüsü ile Çarpışan Araçta 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Halk Otobüsü ile Çarpışan Araçta 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

17 Aralık 2023 02:10 Güncelleme: 02:12 Abone Ol

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında, halk otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı. Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.