Erzurum'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 25 EM 754 plakalı hafriyat kamyonu, Aziziye Millet Bahçesi'ne devrildi. Kazada kamyon sürücüsü ile üzerine ağaç devrilen kaldırımdaki 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erzurum'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 25 EM 754 plakalı hafriyat kamyonu, Aziziye Millet Bahçesi'ne devrildi.
Kazada kamyon sürücüsü ile üzerine ağaç devrilen kaldırımdaki 1 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.