Erzurum'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 25 EM 754 plakalı hafriyat kamyonu, Aziziye Millet Bahçesi'ne devrildi. Kazada kamyon sürücüsü ile üzerine ağaç devrilen kaldırımdaki 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.