Erzurum'da Hafif Ticari Araç Refüjdeki Ağaca Çarptı: 2 Yaralı
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç refüjdeki ağaca çarparak devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve araç çekiciyle kaldırıldı.
Erzurum'da hafif ticari aracın refüjdeki ağaca çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.B'nin kullandığı 38 AEN 744 plakalı hafif ticari araç E-80 kara yolunda refüjdeki ağaca çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile eşi E.B, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır hasar alan araç, polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sonrası çekiciyle kaldırıldı.