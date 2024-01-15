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Erzurum'da hafif ticari araç kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

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Erzurum'da seyir halinde olan hafif ticari araç, kaldırıma çarptıktan sonra araziye girdi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da yoldan çıkarak araziye giren hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 AHC 44 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Sekmen Bulvarı üzerinde seyir halindeyken kaldırıma çarptıktan sonra araziye girdi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve araçtaki 2 yolcu, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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