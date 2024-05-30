Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında, A.K'nin kullandığı otomobil ile Ö.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

A.K'nin kullandığı 25 ACU 229 plakalı otomobil, Adanan Menderes Mahallesi Şair Nefi Caddesi'nde Ö.K. idaresindeki 25 NB 337 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.K ile araçlardaki 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum trafik Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok

Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title