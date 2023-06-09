Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Fatih Çakmak'ın kullandığı 25 ABM 503 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 25 AG 252 otomobil, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Çakmak ile otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza dolayısıyla caddeye polis ekibi ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı.