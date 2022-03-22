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Erzurum'da haber alınamayan genci arama çalışmaları sürüyor

AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Erzurum'da haber alınamayan genci arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'da ailesinin 5 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da ailesinin 5 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

Yakutiye ilçesinin Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan Furkan P'den 18 Mart'ta haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Kayıp başvurusunda bulunulması üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

Son olarak aracıyla Uzundere ilçesine giriş yaptığı tespit edilen genç için ekipler bölgede tarama yaptı.

Jandarma tarafından gencin kullandığı aracın Tortum Gölü kenarındaki cam teras önünde park halinde bulunması üzerine ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Timleri, hem göl içinde hem de çevresinde arama çalışması yürütüyor.

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Jandarma, Yakutiye, 18 mart, Erzurum, Güncel, Haberler

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