Erzurum'da Güvercin Meraklısı Öldürüldü

Erzurum'da güvercin meraklısı Ayhan Avcı, tarlasındaki barakada ölü bulundu. Yapılan soruşturma sonucu Avcı'yı, eşi ve arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Fahrullah Özdemir'in Padine Avcı'ya yaklaşımı nedeniyle Ayhan Avcı'nın rahatsızlık duyduğu, tartışmanın da bu nedenle çıktığı belirtildi.

ERZURUM'da güvercin meraklısı Ayhan Avcı (47), tarlasına yaptırdığı barakada ölü bulundu. Ayhan Avcı'yı, Gürcistan asıllı eşi Padine Avcı (35) ile arkadaşı Fahrullah Özdemir'in (47) kürekle bayılttıktan sonra balta ve tırpanla öldürdükleri, ardından da jandarmaya ihbarda bulundukları ortaya çıktı. Fahrullah Özdemir'in Padine Avcı'ya yaklaşımı nedeniyle Ayhan Avcı'nın rahatsızlık duyduğu, tartışmanın da bu nedenle çıktığı belirtildi.

Olay, 10 Haziran günü merkez Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Fahrullah Özdemir ile birlikte jandarmayı arayan Gürcistan uyruklu Padine Avcı, eşi Ayhan Avcı'yı güvercin beslediği tarlasındaki barakada kanlar içinde buldukları ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Ayhan Avcı'nın keskin bir aletle boyun ve baş bölgesine vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Jandarmadaki işlemlerin ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.