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Erzurum'da Gün Ortasında Tavuk Çalan Tilki Kamerada

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Erzurum'da bir apartman sitesinde, gözüne kestirdiği tavuğu çalan tilki güvenlik kameralarına yansıdı. Doğal yaşamın tehdit altında olduğu bir dönemde, şehir merkezinde yaşanan bu olay dikkat çekti.

Şehrin göbeğinde tavuk hırsızlığı yapan tilki kamerada

ERZURUM - Erzurum'da gün ortasında bir apartman sitesinde kümese dalan tilki tavuğu alarak kayıplara karıştı.

Ülkemizde son yıllarda doğal yaşamı adeta tehdit eder hale gelen ve yaban hayatının içine kadar giren yapılaşma ilginç görüntüleri beraberinde getiriyor. Erzurum'un Şükrü Paşa Mahallesi'nde apartmanların ortasında bir kümese dalan ve tavuk çalan tilkinin görüntüsü an be an vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Gözüne kestirdiği tavuğu önce boğan daha sonra da ağzıyla kapan tilki rahat bir şekilde ortadan kayboldu.

Erzurum'da Gün Ortasında Tavuk Çalan Tilki Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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