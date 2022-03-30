Erzurum'da gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi - Haberler

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Erzurum'da gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Erzurum'da gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekiplerince gümrük kaçağı sigara, tütün, makaron ve çay ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekiplerince gümrük kaçağı sigara, tütün, makaron ve çay ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri 215 bin lira civarında olduğu belirtilen gümrük kaçağı 6 bin 728 paket sigara, 25 kilogram kıyılmış tütün, 1030'unun içi dolu 2 bin 630 makaron (filtreli sigara kağıdı), 250 sigara paketi ve 38 paket çay ele geçirildi.

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Hisarcık, Erzurum, Sigara, Tütün, Güncel, Haberler

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