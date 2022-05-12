Erzurum'da görevli hemşireler 'Uluslararası Hemşireler Günü'nü kutladı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da görevli hemşireler, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıllık aranın ardından 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü'nü kutladı.

Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesince hastanenin Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda "Hemşirelikte Fark Yaratmak" konulu sempozyum ve program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, hemşirelere hastane çalışanlarınca müzik dinletisi sunuldu.

Halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı etkinlikte, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır bu günü kutlayamayan hemşireler eğlenceli vakit geçirdi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, konuşmasında, salgın döneminde sağlık çalışanlarının evinden uzak kalıp hayatının birçok sosyal yanını arka plana atarak görev yaptığını anlattı.

Bedir, "Özveri ile çalışıp içinde sabır, hoşgörü, merhamet, fedakarlık ve meslek ciddiyeti bulunan hemşire ve sağlıkçılarımız sağlık hizmetlerimizin vazgeçilmezi ve sağlık hizmetlerimizin sunumusunuz. Hepinizi yaptığınız bu kutsal görevden dolayı kutluyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör de canını dişine takıp bıkmadan usanmadan cansiperane çalışan sağlık camiasının ve hemşirelerin bu özel gün ve haftasını kutladı.

Sempozyumda, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü, "Hemşirelikte İnovasyon Farkındalığı", aynı fakülteden Doç. Dr. Sibel Asi Karakaş da "Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak için Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklara Saygı Gösterin" konulu sunum yaptı.

Programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Türk Hemşireler Derneği Erzurum Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Raziye Ergin, hastane yönetimi ve hemşireler katıldı.

Program ve sempozyum, hemşirelere hediye takdimiyle sona erdi.