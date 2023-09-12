Erzurum'da Gönüllülerden Yetim Çocuklara Kırtasiye Desteği

Erzurum'da bir grup gönüllü genç ve kadın, yeni eğitim-öğretim döneminde yetim çocuklara destek olmak, onların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için Kızılay Şubesi'nin öncülüğünde bir araya gelerek çadırda pişirdikleri yemekleri sattı.

Erzurum'da bir grup gönüllü genç ve kadın, yeni eğitim-öğretim döneminde yetim çocuklara destek olmak, onların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için Kızılay Şubesi'nin öncülüğünde bir araya gelerek çadırda pişirdikleri yemekleri sattı.

Erzurum'un en işlek yerlerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'nde Türk Kızılay Palandöken Şubesi Kadın Kolları; gönüllü gençlerin ve kadınların desteğiyle, yetim çocuklara kırtasiye desteği için etkinlik düzenledi.

Kızılay Erzurum İl Başkanı Hüseyin Bozhalil, burada hem Kızılay'ı vatandaşlar daha iyi anlatmak, hem de bağış ve yardımlaşma kültürünü canlı tutmak ve farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Türk Kızılay Palandöken Şubesi Kadın Kolları'nda gönüllü olarak çalışan Hava Şeker, yetim çocuklarla dayanışma ve onlara kırtasiye desteğinde bulunmak için etkinliği yaptıklarını anlattı. - ERZURUM