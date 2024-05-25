Erzurum'da Gönüllü Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Liselerine Hazırlıyor

Erzurum'da gönüllü beden eğitimi öğretmenleri, hafta sonu ücretsiz düzenledikleri kurslarla öğrencileri yeteneklerine göre spor liselerine hazırlıyor.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Erzurum Anadolu Lisesinin spor salonunda düzenlenen kurslara, kent ve ilçelerdeki 8'inci sınıflardan 250 öğrenci katılıyor.

Aralarında milli sporcu okul müdürü Selami Topaloğlu'nun da bulunduğu 12 beden eğitimi öğretmeni, hafta sonu Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda kurslara katılan öğrencileri antrenmanla spor lisesine hazırlıyor.

Yakutiye İlçe Mili Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, AA muhabirine, 8'inci sınıfta yetenekleri keşfedilen öğrencilerin söz konusu kursa aldıklarını belirterek, "Kursumuzun amacı çocuklarımızı yeteneklerine göre spor liselerine hazırlamak. Kursumuzun en önemli özelliği ücretsiz olması. Yaktutiye'nin yanı sıra Palandöken ve Aziziye ilçelerinden öğrencilerimiz var." dedi.

Kusrlarda gönüllü olarak görev alan beden eğitimi öğretmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Gazioğlu, kurslara yoğunluktan dolayı öğrencileri sabah ve öğlen iki grup halinde çalıştırdıklarını aktardı.

Gazioğlu, gençleri, öğrencileri spora teşvik edip yeteneklerine göre spor kültürü kazandırmayı hedeflediklerini anlatarak, "Çocuklarımızın gelecekte kendilerine hobi edinmelerini de sağlıyoruz. Çocuklarımız hem yeteneklerini geliştirmesini hem de severek yaptıkları bir spor branşında akademik olarak kendilerine kültür edinmelerini istiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız bu işi gönüllü ve ücretsiz yapıyor." diye konuştu.

Gazioğlu, organizsyona destek veren Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım'a teşekkür ederek, öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Beden eğitimi öğretmeni İbrahim Araç da öncelikle çocuklara sporu sevdirmeyi amaçladıklarını, vücutlarını daha iyi kullanıp tanımalarına yardım ettikleri çocukları spor lisesine hazırladıklarını söyledi.

Geçmiş yıllarda benzer etkinlikler yaptıklarını ifade eden Araç, "Parkurda 8 istasyon var, çocuklara kondisyon yüklemek, kuvvet kazandırmak ve istasyonlardaki tekniksel altyapıyı oluşturmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız vücutlarını kullanmayı öğrenmesi lazım. Çocuklarımıza her şey feda olsun. Bu işi severek yapıyoruz, çocuklarımızın geleceklerini garantiye almaları adına bizim bu yaptığımızın önemi yok." dedi.