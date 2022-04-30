Erzurum'da gölete giren çocuklardan biri boğuldu, biri kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da gölete giren çocuklardan biri boğuldu, biri kurtarıldı

AA - Sagip Sezginer - Güncel
 - Güncelleme:
Erzurum'da gölete giren çocuklardan biri boğuldu, biri kurtarıldı

Erzurum'da yağmur ve eriyen kar sularıyla oluşan gölete giren amca çocuklarından biri boğuldu, diğeri kurtarıldı.

PASİNLER, ERZURUM (AA) - Erzurum'da yağmur ve eriyen kar sularıyla oluşan gölete giren amca çocuklarından biri boğuldu, diğeri kurtarıldı.

Amca çocukları oldukları öğrenilen Muhammet Efe Çakıcı (7) ve Doğukan Çakıcı, Pasinler ilçesindeki Aşıklar Mahallesi'nde yağmur ve eriyen kar sularıyla oluşan gölete girdi.

Çocukların gözden kaybolduğunu gören çevredekiler durumu ailelerine ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlarca kurtarılan Çakıcı, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Suda kaybolan ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunan Çakıcı ise Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Muhammet Efe, Pasinler, Erzurum, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title