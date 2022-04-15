Erzurum'da gölet şantiyesinden elektrik kablosu çalan iki kişi tutuklandı - Haberler

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Erzurum'da gölet şantiyesinden elektrik kablosu çalan iki kişi tutuklandı

AA - Selami Küçükoğlu - Güncel
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Erzurum'da gölet şantiyesinden elektrik kablosu çalan iki kişi tutuklandı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde gölet şantiyesinden 750 metre uzunluğunda elektrik kablosu çalıp satan 2 zanlı tutuklandı.

UZUNDERE, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Uzundere ilçesinde gölet şantiyesinden 750 metre uzunluğunda elektrik kablosu çalıp satan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Nisan'da Yayla Mahallesi'nde yapımı devam eden gölet şantiyesinin beton santralinden 1 milyon lira değerinde elektrik kablolusu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Titiz ve ısrarlı çalışmalar neticesinde hırsızlığı Y.E. ile C.Y'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, operasyonla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ifadelerinden yola çıkan ekipler, çalınan kabloların yakılıp hurdaya dönüştürüldükten sonra H.A'ya satıldığını tespit etti.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.E ile C.Y. tutuklandı, kabloları satın aldığı öne sürülen H.A. hakkında "hırsızlık malı satın alma" suçundan adli işlem yapıldı.

Erzurum'da gölet şantiyesinden elektrik kablosu çalan iki kişi tutuklandı

AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Uzundere, Erzurum, Güncel, Haberler

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