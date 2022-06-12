Erzurum'da göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyonda 5 tutuklama - Haberler

Göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu Davud C. ile Erzurum'da taksicilik yapan Önder A.'nın kaçak göçmenleri para karşılığında batı illerine gönderdikleri bilgisini aldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis, göçmenlerin Afganistan'dan çıkmadan önce gidecekleri yer ya da ülkeye göre kaçakçılara bin ila 10 bin doları peşin ya da havale yoluyla göndererek anlaşma sağladıklarını belirledi. Polis, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin, uygulama noktalarında yakalanmamaları için bypas diye tabir edilen yol güzergahlarında indirilerek Erzurum'daki kaçakçılara teslim edildiğini belirledi. Bu kişilerin de barınma ihtiyacını karşıladığı göçmenlerden belgesi olmayanlara sahte belge düzenlediğini, isteklerine göre batı illerine ya da başka ülkelere gönderdikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Önder A ile Afganistan uyruklu Davud C., Tamim R. de tutuklanarak cezaevine konurken, Burak G. ile Afganistan uyruklu Ramez N., adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA

Demirören Haber Ajansı / Güncel