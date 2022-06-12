Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

Erzurum'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Afganistan uyrukluların da bulunduğu 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan yurda giren düzensiz göçmenleri para karşılığı batı illerine sevk edenlere yönelik operasyon düzenledi.

İstihbarat çalışmaları neticesinde ticari taksi işleten Önder A. ile Afganistan uyruklu Davud C'nin 1000 ila 10 bin dolar karşılığında düzensiz göçmenleri batı illerine naklettikleri belirlendi.

Araştırmayı derinleştiren ekiplerin yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibi sonrası çok sayıda adrese düzenledikleri operasyonda Önder A. ve Afganistan uyruklu Davud C. ile bu şüphelilerle bağlantılı Afganistan uyruklu Tamim R, Ramez N, Abdullah M. ve taksicilik yapan Burak G. ile semt garajında çalışan Sinan T. gözaltına alındı.

Zanlıların gösterdiği adreslerde 29 düzensiz göçmen yakalandı, suçta kullanılan araç ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 30 lira ile göçmenlerin isim listesinin tutulduğu deftere el konuldu.

Şüphelilerin kentin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında polise yakalanmamak amacıyla "baypas" tabir edilen güzergahları kullandıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan Burak G. ile Afgan uyruklu Ramez N. adli kontrol şartıyla salıverildi, diğerleri tutuklandı.