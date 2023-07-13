Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin sınır illerden alınıp Erzurum'a getirilip batı illerine sevk edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 63 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 araca el konuldu. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı organizasyonunu yönettikleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.