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Erzurum'da Gıda Denetimlerinden Olumlu Sonuç

Erzurum'da Gıda Denetimlerinden Olumlu Sonuç
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Erzurum'da son bir haftada yapılan 461 gıda denetiminde olumsuzluk tespit edilmedi. Valilik, gıda güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin devam ettiğini duyurdu.

Erzurum'da son 1 haftada gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik yapılan 461 denetimde, olumsuzluk tespit edilmedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda yem, gıda ve gıda ile temas eden malzeme üreten işletmelere yönelik, 18-25 Ekim arasında yapılan 461 denetimde bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Analize dayalı yapılan çalışmalarda 8 numunenin alındığı denetimlerde, tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda Hattı'na gelen 12 başvuru da değerlendirildi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

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