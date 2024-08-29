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Erzurum'da gerçeğini aratmayan tatbikat

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Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde AFAD'ın koordinesinde Erzurum AFAD Kriz Merkezi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta 35 araç ve 398 arama kurtarma personeli görev aldı.

Erzurum'da gerçeğini aratmayan tatbikat

ERZURUM - Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Afad'ın koordinesinde Erzurum AFAD Kriz Merkezi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 35 araç 398 arama kurtarma personeliyle gerçekleştirilen tatbikat gereği 00.15'te meydana geldiği varsayılan depreme müdahale için çalışma grupları 00.45'te toplandı.

Kurgulanan tatbikata göre Bingöl Karlıova ilçesi Hacılar köyü merkezli 7.5 büyüklüğünde meydana gelmiş olduğu varsayılan depremin; Erzurum, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Muş, Diyarbakır olmak üzere toplam 7 ili etkilediği kabul edilmiştir. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Başkanlığında toplanan Afet Acil Durum Yönetim Merkezi ile irtibat sağlanarak deprem bölgesi hakkında bilgi alındı.

Erzurum'da Tekman, Hınıs, Çat, Yakutiye, Aziziye ve Palandöken ilçelerinin depremden etkilendiği varsayılan tatbikat kapsamında seviye 2 olarak tespit edilen deprem için çevre illerden Artvin'den - Aziziye'ye; Ardahan'dan - Çat'a; Ağrı'dan - Hınıs'a; Bayburt'tan -Palandöken'e; Trabzon'dan - Tekman'a; Iğdır'dan - Yakutiye'ye olmak üzere AFAD ekipleri deprem bölgesine sevk edildi.

Afet koordinasyon kurulu kararlarının onaylanarak müdahale aşamasına geçilen tatbikatta gece boyunca İHA'larla görüntüleme yapıldı. AFAD başkanlığıyla sürekli irtibat sağlanarak tamamlanan tatbikat başarıyla sonuçlandırıldı.

Gece yapılan tatbikatın ardından 29 Ağustos 2024 tarihinde öğle saatlerinde Dağ Mahallesi'nde bir evde tatbikat yapıldı. Gündüz gerçekleştirilen tatbikatla birlikte Erzurum AFAD Kriz Merkezi'nde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin ve depremden etkilendiği varsayılan diğer illerin Valilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda AFAD Başkanı Okay Memiş ile tatbikatın sonuçları değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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