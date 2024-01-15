Erzurum'da Gençlik Merkezi Gönüllüleri Çocuklara Hizmet Ediyor

Erzurum'da ortaokuldayken gençlik merkezi gönüllüleriyle tanışan ve halen üniversite eğitimini sürdüren Serhat Bayram, hayatına dokunan gönüllüler gibi aynı merkezde çocuklara hizmet ediyor.

Kentte Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinde çocuklar için birçok eğitim projesi sürdürülüyor.

Özellikle kırsal kesimler başta olmak üzere dezavantajlı bölgelerdeki çocukların eğitim ve sosyal hayatlarına katkı sağlamak amacıyla merkezlerde çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Erzurum'da 7 yıl önce başlatılan Gönüllü Öğretmenler Projesi kapsamında çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gençler, liseye hazırlanan çocuklara derslerinde yardımcı oluyor.

Şu ana kadar yaklaşık 500 öğrencinin desteklendiği projeyle bir taraftan yeni öğrenciler tespit ediliyor diğer yandan da gönüllü üniversite öğrencileri çocukların yaşamını kolaylaştırıyor.

Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Serhat Bayram da 7 yıl önce gönüllü öğretmenlerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gençlik merkezleriyle tanıştı.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü kazanan Bayram hem eğitimine devam ediyor hem de merkezde gönüllülük yapıyor.

Bir zamanlar kendisinin elinden tutan gönüllülerin izinden giderek, merkeze gelen çocukların geleceğe hazırlanması için gayret gösteren Bayram, çalışmalarını vefa bilinciyle severek yürütüyor.

Aziziye Gençlik Merkezi'nde hem kursiyer hem gönüllü olarak faaliyetlere devam eden Bayram, AA muhabirine, 7 yıl önce gönüllü öğretmenlerin kendisine ulaştıklarını söyledi.

Lise döneminde gönüllülerin desteğiyle derslerinin çok başarılı geçtiğini dile getiren Bayram, "Şu an biz gönüllü olduk. Hayatın insanı nereye getireceği belli olmuyor." dedi.

Merkeze geldiği zamanları anlatan Bayram, şunları kaydetti:

"Okulumuz dezavantajlı okullar kategorisindeydi. Gönüllü öğretmenlerimiz bizi buldular ve ilgilendiler. Ders çalıştık, spor etkinlikleri, sosyal faaliyetler, tarihi geziler düzenledik. Sayelerinde iyi bir lise kazandım. Şu an üniversite okuyorum. 1. sınıf öğrencisiyim. Gönüllülük faaliyetlerinde huzurevi ziyareti ve yaşlı bakımı gibi birçok faaliyete katılıyorum."

"Yeni çevre ve daha geniş bakış açısı kazandırdı"

Bayram, gençlik merkezlerinin önemli bir ihtiyacı karşıladığına işaret ederek, "Gençlik merkezi bana yeni çevre ve daha geniş bir bakış açısı kazandırdı. Hobilerim gelişti. Bağlama çalıyorum. Gönüllük faaliyetlerini sürdürmek için gayret gösteriyorum." diye konuştu.

Aziziye Gençlik Merkezi'nde gençlik lideri olarak görev yapan Yaser Taşkesenlioğlu ise uzak mahalle çalışmaları kapsamında çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Gönüllü Öğretmenler Projesi ile Serhat Bayram'ın da tanıştıkları çocuklardan sadece biri olduğunu ifade eden Taşkesenlioğlu, geniş kapsamlı çalışmalarla çocukları merkezle tanıştırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Taşkesenlioğlu, "iyilik hareketi"nin çığ gibi büyüdüğünü belirterek, "Yıllar sonra aynı çocuklarımızı bizim ailemizde gönüllü olarak görmek, onların kurslara katılmaları ve başka çocukların kalbine dokunmak için 'ben de varım' demeleri, bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.