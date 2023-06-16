Erzurum'da Yukarı Mumcu semtinde iki genç grup arasında henüz sebebi tam olarak bilinmeyen mesele yüzünden meydana gelen kavgada kan aktı.

Erzurum'da gençlerin kavgası kanlı bitti

ERZURUM - Erzurum'da Yukarı Mumcu semtinde iki genç grup arasında henüz sebebi tam olarak bilinmeyen mesele yüzünden meydana gelen kavgada kan aktı.

Akşam saatlerinde Yukarı Mumcu Semti'nde Atatürkevi'nin olduğu ara sokakta gençler arasında sözlü kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada kan aktı. Görgü tanıkları tartışmanın bir cafe de çıktığı daha sonra sokağa taştığını ifade ettiler. Olay yerine gelen polis tarafları ayırdıktan sonra yaralı gençler ambülansla hastahaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde gençlerden birinin bacağından diğerinin elinden yaralandığı görüldü. Polis olayla ilgili soruşturmayı devam ettiriyor.