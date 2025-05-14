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Erzurum'da Gelin Arabası Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzurum'da Gelin Arabası Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Erzurum-Erzincan kara yolunda gelin arabasının karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da gelin arabasının karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzurum- Erzincan kara yolunda R.S.'nin kullandığı ve gelin arabası olduğu öğrenilen 69 ABA 483 plakalı otomobil, O.D. idaresindeki 25 LR 799 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan O.D, R.S. ve M.S. ambulanslarla kentteki hastaneye götürüldü.

Kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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