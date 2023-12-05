Erzurum'da Gazze'ye Yardım Çarşısı'ndan 800 Bin Lira Bağış

Erzurum'da Valilik koordinesinde kurulan 'Gazze'ye Yardım Çarşısı'ndan elde edilen 800 bin liralık gelir, Filistin'e bağışlandı. Valilik ve kaymakamlık personeli, sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerce hazırlanıp satışa sunulan çeşitli ürünlerden elde edilen gelir, AFAD ve Türk Kızılay'ın Filistin'e yardım amacıyla açtıkları hesaplara yatırıldı.

Erzurum'da Valilik koordinesinde kurulan " Gazze'ye Yardım Çarşısı"ndan elde edilen 800 bin liralık gelir, Filistin'e bağışlandı.

Valilik koordinatörlüğünde Yakutiye ve Palandöken kaymakamlıkları işbirliğinde kentteki bir alışveriş merkezinde Filistin'e destek için kurulan "Gazze'ye Yardım Çarşısı" etkinliği sona erdi.

Valilik ve kaymakamlık personeli, sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerce hazırlanıp satışa sunulan yiyecek, içecek, dekoratif ürünler ve el sanatlarından oluşan çeşitli ürünlerden 800 bin liralık gelir sağlandı.

Ayrıca bir çocuk, Filistin'e destek için üzerinde, "Filistinli kardeşlerim kendi topraklarında zulme uğrarken ben oyuncaklarımla oynayamam. Filistinli kardeşlerim için oyuncak arabamı veriyorum" yazılı notla oyuncağını bağışladı.

Elde edilen gelir, AFAD ve Türk Kızılay'ın Filistin'e yardım amacıyla açtıkları hesaplara yatırıldı.

Valili Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, çarşı için emek verip, destek olan herkese teşekkür etti.

Çiftçi, Filistinlilere yönelik saldırılardan dolayı üzüldüğünü belirterek, "Yaklaşık 2 aydır İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik insanlık dışı saldırılarını endişeyle takip ediyoruz. Yardım kampanyasıyla bir nebze de olsa İslam dünyasının kalbini yaralayan bu trajedi karşısında Filistinli kardeşlerimizle omuz omuza olduğumuzu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.